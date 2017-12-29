Piyango kumarına son verin

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, milli ifadelerle adeta devletin garantisiyle teşvik edilen piyango kumarına dur denmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, millî piyangoya tepki göstererek, “Özellikle yeni yıl adı altında insanımızı israfa teşvik eden bu sistem, aynı zamanda bütün haramlara da davetiye çıkarmaktadır. Baktığınızda içkinin, seviyesiz eğlencelerin, kumar kültürünün bu günlere odaklandığını görüyoruz. Müslüman bir ülkede Hıristiyan geleneklerini yaşatıyor olmak, kendi kültürümüze ihanettir” dedi.

Her yıl olduğu gibi insanımızın kuyruklara girerek aldığı piyango biletlerinin millî ifadelerle halka sunulmuş olmasının, devlet eliyle garantörlüğü yapıldığı, teşvik edilmiş algısal bir davetiyeye dönüştüğünü söyleyen Bayraktutar, “Kumar haramdır, helal aşına haram katmaktır. Ki, geçmiş yıllarda helâl aşına haram katanların akıbeti sürekli hatırlatılmış olmasına rağmen, büyük bir cesaretle, özveriyle bu günahı işlemeye devam ediyoruz. Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında haram kılınmıştır” dedi.

HARAM LOKMA

Bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazandığına dikkat çeken Bayraktutar şfunları söyledi: “Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Lütfen kolay kazanç noktasında size sunulmuş olan bu yanlışa iştirak etmeyin. Haram lokmaları evlâtlarınıza yedirmeyin. Bugün evlatlarınız için dünyaları verseler değişmem dediğiniz çocuklarınızı, haramla değiştiriyorsunuz, temiz bedenlere haramı enjekte ediyorsunuz. Ahirette sorulacak olan soruların başında size emanet edilen eşleriniz, çocuklarınız olmayacak mı? Bu suallere nasıl cevap vereceksiniz? Devletime güvendim, devletim sundu ben yararlandım demek, yapılan bu günahtan sizi muaf tutmayacaktır.”

Bir an evvel, milli ifadelerle adeta devletin garantisiyle teşvik edilen bu günaha dur denmesi gerektiğini de söyleyen Bayraktutar, “Müslüman bir ülke olarak İslam ümmetinin umudu dediğimiz Türkiye’nin üzerine yapışmış olan milli, günah oyunlarına son verin” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören