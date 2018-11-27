EMEK VERMEDEN KAZANMANIN İNANCIMIZDA YERİ YOK. “MİLLî” ADIYLA DEVAM EDEN PİYANGO KUMARI TAMAMEN KALDIRILMALI.

Her yıl hatırlattığımız halde

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: “Her yıl bu işin yanlış olduğunu hatırlattığımız halde hâlâ bu sömürü sisteminin devam ediyor olması bizi üzüyor. İsminin içinde millî geçen bu kuruma artık bir son verilmesi gerekiyor.”

Özelleştirilmesin, kaldırılsın

“Piyangonun özelleştirilmesi değil, ülke gündeminden çıkarılması lâzım. ‘Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var’ diye bizde de olması gerekmez. Bu sömürü sistemiyle Müslümanın helâl aşına haram katılıyor.”

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Piyango sömürüsü artık bitsin

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Milli Piyango’nun devlet eliyle insanları günaha teşvik ettiğini söyleyerek, bu sömürü sisteminin son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Milli Piyango’nun devlet eliyle insanları günaha teşvik ettiğini söyledi. “Millî” ifadelerle devletin kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması gerektiğini, ülkemizin başına bela olan bu sömürü sisteminin artık son bulması gerektiğini dile getiren Bayraktutar; “Bizler her yıl bıkmadan bu işin yanlış olduğunu hatırlattığımız halde hâlâ bu tarz bir sömürü sisteminin devam ediyor olması bizleri derinden üzmektedir. Müslümanın helâl aşına haram katıldığı gibi isminin içinde millî geçen bu durumun artık sonlandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Özelleştirme değil, tamamen kaldırılmalı

Millî Piyango’nun özelleştirilmesini değil, ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini dile getiren Mehmet Bayraktutar, “Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var’ diye bizde de olacağı anlamına gelmez. Biz inançları olan bir milletiz bizim inancımızda emek verilmeden kazanma gibi bir olgu hiç bir surette kabul edilemez. Bu bir sömürüdür ve yapılması son derece yanlıştır. Devletin bu durumu artık değerlendirmesi gerekmektedir. Yanlıştan dönmenin hazırlıkları yapılmalı, bu ur, bu kanserden arınmalı, kurtulmalıyız” şeklinde konuştu.

Recep Gören - Ankara