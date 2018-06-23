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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Piyasalar seçime kilitlendi

23 Haziran 2018, Cumartesi 19:00
Ekonomistler önümüzdeki beş yıllık döneme şekil verecek siyasî ktidarın belirleneceği seçim sonrasında piyasalar için para ve maliye politikalarının nasıl şekilleneceğinin kilit olacağını belirtiliyor.

“Birçok yatırımcı için yerel varlıkların cazibesi konusunda karar verirken baktıkları en önemli faktör para politikası olmakla beraber, bu sadece Türkiye değil diğer gelişmekte olan ülke piyasaları için de geçerli” diyen Rabobank kur stratejisti Piotr Matys, önceki seçimlerde AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferlerinin yatırımcılar tarafından “istikrar” olarak görüldüğünü belirtirken, bu sefer bunun değiştiğinin altını çiziyor. DW’nin haberine göre Matys “Ancak, bu kez, ilk piyasa tepkisi, yatırımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ve faiz oranlarına ilişkin olağandışı görüşleri hakkında endişeler nedeniyle farklı olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Ekonomik bozulmalar artabilir

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Bloomberg’e verdiği bir söyleşide tekrar seçilirse para politikasında daha aktif bir rol oynayacağını söylemesi sonrası TL döviz kurları karşısında tarihi düşük seviyelerine inmiş, bunun üzerinde Merkez Bankası (TCMB) faiz arttırmak zorunda kalmıştı. Londra merkezli Capital Economics’ten kıdemli ekonomist Jason Tuvey ise, “Bu hafta sonu yapılacak ve başkanlık sistemine geçişi sağlayacak seçimler, piyasalarda (güçlendirilmiş) bir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde ortodoks olmayan bir politikaya daha da fazla yönelme korkusu yaratıyor” ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikasında daha fazla söz sahibi olması halinde ekonomik göstergelerdeki bozulmanın artarak devam edeceği öngörülüyor. Londra merkezli Capital Economics’ten kıdemli ekonomist Jason Tuvey, “Bu durum, Türkiye ekonomisinde devam eden kırılganlıklara neden olacak ve daha yüksek enflasyon ve daha dalgalı (ve daha zayıf) bir büyüme için zemin hazırlayacaktır. Bunun piyasadaki sonuçları, TL’de daha sert değer kayıpları ve bono faizlerinde yükseliş olacaktır” görüşünde.

 

Etiketler: seçim, 24 haziran, piyasa
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