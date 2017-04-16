PKK/KCK şüphelileri oy kullanmak isterken yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltına alındı.

Adana'da aranan 4 PKK'lı oy kullanmak isterken yakalandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda oy kullanacağını belirledi. Oy kullanacakları sandığın bulunduğu salona gelen 4 zanlı, polis tarafından yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA

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