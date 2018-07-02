PKK'nın "Kato bölge sorumlusu" düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen saldırı hazırlığındaki 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor. Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti. AA

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