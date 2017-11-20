"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

PKK/PYD, TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı

20 Kasım 2017, Pazartesi 13:30
Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Afrin-İdlib hattındaki TSK gözlem unsurlarını havan toplarıyla hedef aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıda TSK ateşle karşılık verdi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem gücüne hava toplarıyla saldırdı. 

Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü militanları, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 hava topu saldırı düzenledi. 

Toplardan biri, Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının yaklaşık yüz metre yakınına isabet etti.

Diğer havanlar ise sivil yerleşimlere düştü. 

Gözlem noktası ile sivil yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadı. 

TSK, terör örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana anlaşması çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için TSK, 12 Ekim'de bölgeye intikal sürecini başlatmıştı. 

Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınlarında gözlem noktalarını faaliyete getiren TSK, üçüncü gözlem noktasının aynı güzergahta Şeyh Akil Tepesi'nde oluşturuyor. 

Türkiye'nin, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde toplam 12 ateşkes gözlem noktası kurması öngörülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    265. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada 151 milyon çocuk işçi var

    TBMM başkanlığı seçimi yapılıyor: İşte ilk tur sonuçları

    Dolar son 10 ayın rekorunu kırdı

    Faizlerle ilgili KHK geliyor

    Amanos Dağları'nda sıcak çatışma!

    PKK/PYD, TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

    AKP'den Bahçeli'ye kötü haber

    37 yıl sonra koltuğunu bıraktı

    Doğalgazda yeni kaynak çalışmaları sürüyor

    İETT ücretsiz ulaşıma 'imkansız' dedi

    Netanyahu 6. kez sorguya alındı

    Uğur'u 13 kurşunla öldürenler, 13 yıldır serbest

    FETÖ’cü demek ‘hakaret’ sayıldı

    İsviçreli lider: İslam bizim ülkemize ait

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı

    En büyük sömürü aracı faizdir

    Mugabe, partisindeki görevinden alındı

    Emniyet'ten darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

    Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    FETÖ’cü demek ‘hakaret’ sayıldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dürrizâde ve Mustafa Sabri Efendiler
    Said OKUR

    Bu hezimetin üstü örtülemez
    Genel

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı
    Genel

    AKP'den Bahçeli'ye kötü haber
    Faruk ÇAKIR

    Çöpten çıkan kütüphane
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey güzeldir
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde üryan mı olacağız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kelimelere sığmaz oldum dostlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.