PÖH'ler dualar eşliğinde Afrin'e uğurlandı

Mersin ve Elazığ'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.

Elazığ'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Bölgeye gidecek İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 kişilik tim için uğurlama töreni düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kurban kesildi, Fetih suresi okundu, dua edildi.

Törende polis üniforması giyen anaokulu öğrencileri de Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye giden güvenlik güçleri için dua okudu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, törende, bütün milletin Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin arkasında olduğunu ve onlar için kalpten dua ettiğini söyledi.

Kaldırım, Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele yürüten tüm güvenlik güçlerinin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kutsal görevin başarıyla sonuçlanması ve Mehmetçik'in sağ salim yuvasına dönmeleri için bütün cami ve evlerde dualar edildiğini vurgulayan Kaldırım, bölgeye Türkiye'nin her köşesinden güvenlik güçlerinin gittiğini bildirdi.

"Rabbim Fetih suresiyle sizi muzaffer kılsın, yolunuz açık olsun"

Kaldırım, bunun birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Türkiye İslam'ın son kalesidir. Rabbim bu aziz milleti bu aziz dava doğrultusunda muzaffer kılsın. Zira bizim sorumluluğumuz sadece vatanımızda yaşayan insanlar değil, İslam alemi ve bütün insanlıktır. Temel gayemiz bütün insanlığa insanlığın hak ettiği değerleri götürmektir. Böyle bir sorumluluğumuz var ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Sizin yerinizde olmak isteyen bütün vatandaşlarımız bu duygu ve ruhla hareket ediyor ve duasını ediyor. Rabbim Fetih suresiyle sizi muzaffer kılsın, yolunuz açık olsun. Anne ve babalarınız gururlular. Allah da sizin onlara tekrar kavuşmanızı nasip etsin, yolunuz açık olsun, arkanızda bir millet var."

Tören sonunda aileleriyle vedalaşan polisler, bölgeye uğurlandı.

Mersin'de de PÖH'ler dualarla Afrin'e uğurlandı

Mersin'de görevli 22 kişilik özel harekat timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama töreninde, güvenlik güçlerinin, terör örgütüne karşı yürütülen görevlerdeki başarılarını, Zeytin Dalı Harekatı'nda da sürdüreceğine inandığını belirtti.

Özel harekat polislerine ve güvenlik güçlerine, milletçe borçlu olunduğunu kaydeden Su, Afrin'de görev alacak polislere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 22 kişilik tim için bando eşliğinde uğurlama töreni düzenlendi, bir özel harekat polisi tarafından dua okundu ve kurban kesildi.

Törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldığı kaydedildi.