Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması meydana geldi.
Mili Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.
Açıklamada, "Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.
AA