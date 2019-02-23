Polatlı şehidi Mehmet Han ebediyete uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han, Tokat'ın Zile ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Şehit Han'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ankara'dan askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan ambulansla götürüldüğü Zile Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehidin babası Osman, annesi Emine, eşi Aynur ve 6 yaşındaki kızı Aysima Han da aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı. AA

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