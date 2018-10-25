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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: 500 komiser yardımcısı alınacak

25 Ekim 2018, Perşembe 17:56
Emniyet mensupları arasından 50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 50 kadın, 450 erkek olmak üzere 500 komiser yardımcısı alımı yapılacak.

Meslekte fiilen 2 yılı dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları başvuruda bulunabilecek.

Ön başvurular, 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

Sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Adaylar, sınav başvuru ücreti olarak 200 lirayı ilgili bankaya yatıracak.

Adaylarda aranan diğer şartlara Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

AA

Etiketler: komiser yardımcısı, emniyet, polis teşkilatı
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