Polis Akademisi sınavı sorularının sızdırılması davasında karar

2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Gülen Hareketi mensuplarınca sızdırılması davasında 55 kişi, 9 yıl 7 aya kadar değişen sürelerde hapse çarptırıldı.

AA

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