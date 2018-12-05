Polis kimlik kartları değişiyor

ResmÎ Gazete’de yayımlanan “Emniyet Teşkilâtı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile teşkilat bünyesinde görev yapan emniyet müdürü, polis, bekçi ve diğer personelin kimlikleri yenilecek.

Buna göre, sınıf üstü ve diğer derecelerdeki emniyet müdürleri, çeşitli rütbelerdeki polisler, bekçiler ve diğer hizmet sınıflarındaki personel ile emeklileri için 4 ayrı tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı. Emniyet müdürleri ile polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük harflerle “T.C. İçişleri Bakanlığı Polis” ifadesi bulunurken alt kısmında ise Türkçe ve İngilizce olarak “Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı” ibaresi ile personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil bilgileri yer alacak. Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı seri no, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası bulunacak. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçecek. AA

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