Polis memuru, 2 yılda toplam 643 milyon lirayı zimmetine geçirmiş!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli olduğu 2015-2017 yılları arasında, 643 milyon TL’yi değişik zamanlarda farklı banka hesabına geçirdiği tespit edilen eski polis memuru Ankara’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, eski polis memuru S.K.’nın, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bulunduğu 2015-2017 yılları arasında kurum mutemetliği yaptığı süre zarfında, kurum banka hesaplarının yetkilisi olduğu Maliye Harcama Yönetim Sistemi üzerinden usulsüz veya sahte ödeme emri belgesiyle toplamda 643 milyon TL’yi değişik zamanlarda başka bir banka hesabına geçirdiği belirlendi.

Eylül 2017’de yapılan tespit üzerine, Şırnak Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hesaba bloke konularak 636 milyon TL’nin transferi ve devletin zarara uğraması engellendi. Olayın birinci faili S.K.’nın hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Daha sonra, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu ile ilgili olayın derinliğinde olabilecek kişiler ve hesaplar üzerinde gizlilik içerisinde detaylı çalışmalara başladı. Şırnak Valiliğinin talebi ile bakanlıklardan görevlendirilen müfettişler marifetiyle tüm hesaplar incelendi.

Hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemeler kapsamında S.K. isimli şahsın emniyete ait kamu harcama kalemlerinden olayların ortaya çıktığı 18 Eylül 2017’ye kadar kendi hesaplarına, yakınlarına ve üçüncü şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle Beytüşşebap Mal Müdürlüğü 7 milyon TL para transferi gerçekleştirerek, parayı zimmetine geçirdiği belirlendi. Şırnak polisi, kamunun çok yüksek miktarda zarara uğratıldığını da tespit ederken, ilgili olabilecek şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına adli makamlarca tedbir kararı uygulandı. Zimmet olayı ile ilgili olabilecek tüm uzantıların durumu da süreç içerisinde hassasiyetle incelendi.

Zimmet ve suçu gerçekleşmesine kolaylık sağlayan şebekenin tamamıyla deşifresine yönelik 6 ay içerisinde yürütülen operasyon kapsamında olayın birinci faili S.K. Ankara’da yakalandı. Şırnak’a getirilen S.K., KOM Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinin ardından 12 Mart’ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, suça konu olan 643 milyon TL ile cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayının deşifresine yönelik “zimmet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “resmi evrakta sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmam, yönetmek” ve bağlantılı suçlardan Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında maddi olarak deliller ortaya konuldu. MASAK, KOM Daire Başkanlığı, bankalar ve müfettiş raporları ile beraber detaylandırılan çalışmada kamu zararının hukuk yoluyla karşılanması için başta şüphelilerin mal varlıkları olmak üzere tedbir kararları uygulandı. Operasyonda aralarında mal müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin bulunduğu toplam 28 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.