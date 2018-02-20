Polis memurunu şehit eden hırsıza jet karar!

Tuzla'da polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden Hikmet Sağır hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sağır hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

İstanbul Tuzla'da geçen yıl Temmuz ayında, polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden ve birçok suçtan kaydı bulunan Hikmet Sağır, "görevli polis memurunu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, "Koşarken arkama bakmayarak 2 el ateş ettim. O sırada polis memuruna denk gelmiş. Bundan haberim yok" diye kendini savunan sanığın ilk celse mahkumiyetine karar veren mahkeme cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

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