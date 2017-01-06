Polis olma süresi 2 ay kısaldı

İçişleri Bakanlığı, Polis Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı

İçişleri Bakanlığı, polis adaylarının Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde verilen asgari eğitim süresini 6 aydan 4 aya indirdi. Söz konusu değişiklik mevcut polis adaylarını da kapsadı. Böylece mevcut polis eğitim-öğretimi devam eden adaylar, 6 ay yerine 4 aylık eğitimin sonunda mezuniyet sınavına girecekler. İçişleri Bakanlığı, Polis Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğin 15 temmuz darbe girişimi soruşturmaları nedeniyle ortaya çıkan polis açığını kapatmak üzere yapıldığı belirtildi. Yapılan değişiklikle POMEM'lerde verilecek asgari eğitim süresi 6 aydan 4 aya indirildi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu değişiklik halen eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrencileri de kapsaması sağlandı.

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