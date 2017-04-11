Polisi şehit edenler hakim karşısına çıkarıldı

Adana'da korsan gösteriye müdahale sırasında polis memuru 22 yaşındaki Mustafa Yeli'nin şehit eden 16'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı. Sorgusunda polise ateş ettiğini itiraf eden ve kendisini Zeki Binici'nin azmettirdiğini anlatan katil zanlısı 24 yaşındaki Sedat Şimşek, mahkemede ifade değiştirerek suçlamayı kabul etmedi.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Çukurova Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşlarının 6 Kasım 2016 tarihinde düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girip kaçarken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerinden Mustafa Yeli, karanlık sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Ekipleri, silahı kullandığı belirlenen 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in de bulunduğu 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sedat Şimşek, silahı örgütün mahalle sorumlularından Zeki Binici'den aldığını belirterek, "Silahı verdi. Daha sonra polisi gösterip 'gebert onu' diye işaret etti. Ben de ateş açtım" dedi. Azmettirici olduğu öne sürülen Zeki Binici ise suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan aralarında Şimşek ile Binici'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken 15 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 9 sanık hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 100'er yıl diğer sanıklar hakkında ise 20 ile 35 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanıkların 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sorgu sırasında suçunu itiraf ederek kendisine silahı Zeki Binici'nin verdiğini söyleyen Sedat Şimşek, olay gününü detaylı anlattığı ifadelerini mahkemede değiştirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde işkence altında ifadelerinin alındığını öne süren Şimşek, "Olayla herhangi bir ilgim yoktur. Mahalledeki bir gösteri veya çatışma gibi bir olay görmedim. Olay yerini gören kamera görüntülerinin incelenmesini istiyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılanıyorum, suçsuzum" diye savunma yaptı. Azmettiricilikle suçlanan Zeki Binici ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Hakkımda Sedat Şimşek'in verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. Ben o mahallede oturmuyorum, sadece kayınvalidem oturmaktadır. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Barzani Güner, Ömer Şengil ve Mehmet Ercan'ın tahliyesine diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.