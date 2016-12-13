POMEM sınavı tarihi açıklandı

Polisi Akademisi Başkanlığınca özel harekat birimine alım için gerçekleştirilecek 19. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı, 19 Aralık 2016-15 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yer alan bilgiye göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak sınav, 19 Aralık 2016-15 Ocak 2017 ( 25 Aralık, 31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 tarihleri hariç) tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplam 25 günde tamamlanacak sınavlar için adayların hangi tarihte, hangi başvuru ve sınav merkezinde sınava alınacaklarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve e-devlet kapısı şifreleri ile "www.pa.edu.tr" internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. Adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

İstenilen belgeleri tam olan adaylar, başvuruları alınıp onaylandıktan sonra ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Hakkında "polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına geçemeyecek.

72 metrelik 9 zorlu parkur

Hakkında "polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olur" kararı verilen adaylar, denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek 72 metre uzunluğunda 9 zorlu parkurdan oluşan fiziki yeterlilik sınavına alınacak. Burada başarılı olan adaylar, ileri bir tarihte mülakat sınavına çağrılacak.

Adayların fiziki yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için paralel bar, sıçrama tahtası, lastik içinden geçme, ağırlık taşıma, takla atma, denge aleti, barfiks çekme, slalom koşu ve engel etaplarından oluşan parkuru 50 saniyede tamamlaması gerekiyor.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacak.