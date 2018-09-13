Portakal’a soruşturma

Gazeteci Fatih Portakal hakkında oyuncu ve HDP’li vekil Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunun yasaklanmasına ilişkin attığı tweet dolayısıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcıya ifade veren Portakal, cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında paylaşım yaptığını söyledi. İhbarın bir yurttaş tarafından yapıldığı belirtildi. Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu İstanbul ve Ankara’da süresiz olarak yasaklanmıştı. Atay o dönemde milletvekili değildi.

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