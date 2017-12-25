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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Prof. Adem Sözüer'den son KHK ile ilgili değerlendirme: Acil kaldırılmalı

25 Aralık 2017, Pazartesi 23:58
2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, sivillere yargı muafiyeti getiren kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepki gösterdi ve 'acilen kaldırılması gerektiğini' belirtti.

Prof. Sözüer, 15 Temmuz ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı zırhına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşlenmiş suçlardan dolayı af çıkartılabileceğini belirten Sözüer, gelecekte işlenecek suçlardan dolayı sorumluluk doğmayacağına yönelik hukuki düzenleme yapılamayacağını vurguladı.

Sözüer, olası bir suç durumunda kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağını da ifade etti.

696 sayılı KHK'nın yoruma ve keyfiliğe açık olduğunu belirten Sözüer, söz konusu düzenlemenin acilen kaldırılması gerektiğini işaret etti.

Sözüer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

​KHK'DA NE DENİYOR?

696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi: 

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Sputnik Türkiye

Etiketler: adem sözüer
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