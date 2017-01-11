Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

Prof. Dr. Emre Bağce, mecliste görüşülmeye başlayan anayasa teklifinin birçok yönden sorunlu olduğunu belirterek, yapılan değişikliğin yürütme üzerindeki denetimi, imkansız hale getireceğini söyledi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emre Bağce, mecliste görüşülmeye başlayan anayasa teklifinin birçok yönden sorunlu olduğunu belirterek, yapılan değişikliğin yürütme üzerindeki denetimi, imkansız hale getireceğini söyledi. Parlementer Sistem mi? Başkanlık mı? isminde bir çalışmaya imza atan Prof. Dr. Emre Bağce, ülkemizde sistem tartışmalarının kısır çekişmelerle birbirini alt etme çabasından ileri gitmediğini söyleyerek, çalışmasında incelediği ülkelerdeki sistemlerin sonuçlarına, odaklanıldığında daha akılcı ve sonuca yönelik tespitlerde bulunulabileceğini anlattı.

Dünyada 59 ülke başkanlıkla yönetiliyor

Prof. Dr. Emre Bağce’nin , ülkeler ve yönetim sistemlerinin karşılaştırıldığı kitabında, elde ettiği sonuçlar çarpıcı grafiklerle de göz önüne seriliyor. Dünyada 200’e yakın ülke olduğunu belirten Emre Bağce, bu ülkelerin yönetim şekillerini, insan hakları, demokrasi, yoksulluk, gelir dağılımı, sağlık hizmetleri, basın özgürlüğü ve insani gelişme gibi konuların bulunduğu yirmi başlık altında inceledi. Bağce, dünyadaki ülkelerin ağırlıklı bir bölümünün parlamenter sistemle yönetildiğini ortaya koydu. Bağce’nin kitabında yer alan bilgilere göre, Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya parlamenter sistemi tercih eden ülkeler arasında. Yarı başkanlık ile yönetilen ülkelerin arasında ise, Fransa, Portekiz ve geçmişte bu ülkelerin sömürgesi olan devletler yer alıyor. Dünyada 59 ülkenin başkanlık sistemiyle yönetildiğini aktaran Bağce, bu ülkelerin ağırlıklı kısmının Latin Amerika, Afrika, Orta Asya ile Filipinler ve Endonezya gibi Pasifik ülkelerinden oluştuğunu belirtti.

Çift başlılığa sebep olur

Ülke gündeminin en sıcak konusu olan anayasa değişikliği ve başkanlık tartışmalarına katıldığı televizyon programlarında farklı bir boyut kazandıran Prof. Dr. Emre Bağce, mevcut anayasa teklifinde sunulan başkanlık sistemi tanımlamasının birçok yönden sorunlu olduğunu belirtti. Emre Bağce, teklif edilen ve mecliste görüşülmeye başlanan sistemin belirsizliklerle dolu olduğunu belirterek, yürütme üzerinde denetimin imkansız hale geleceğini söyledi. Önerilen teklifin çift başlılığa neden olduğunu savunan Emre Bağce, “Önerilen teklifte başkan meclis gibi kararnameler çıkarabiliyor ve hatta kamu tüzel kişilikleriyle ilgili düzenlemelerde kanun veya kararname deniyor. Bakınız meclis veya Başkan bunu yapar dediğiniz anda ikisi arasında ikiside anayasadan gücümüzü alıyoruz şeklinde konuşabilir” şeklinde konuştu.

Başkanlık sistemiyle birlikte refah seviyesinin artacağının akademik olarak bir karşılığı bulunmadığını belirten Bağce, gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksullukta ne durumdalar diye ülkeleri ve yönetim şekillerini incelemek gerektiğini belirtti.