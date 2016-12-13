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Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Öncelikle iç bütünlüğü sağlamalıyız

13 Aralık 2016, Salı 10:31
İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen ve 37’si polis, 7’si sivil, 44 vatandaşın şehit olmasına neden olan çifte bombalı saldırıyı değerlendiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Bu saldırıları yapan örgütlerin hiçbiri devlet desteği olamadan yaşayamaz” dedi.

Bugün yaşanan devletlerarası güç mücadelesinin terör örgütlerine aradıkları ortamı verdiğini söyleyen Hacısalihoğlu, asıl faillerin bu örgütlerin ardında duran ve hedeflerine ulaşmayı bekleyenler olduğunu belirtti.

Bugün terör örgütlerini ayakta tutan 3 temel unsur olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, “Bunlar; para, insan ve silahtır. Bu üç unsurun sınır aşma kabiliyeti ancak devletin iradesiyle mümkündür. Bu kaynakları körelttiğiniz taktirde terör örgütleri yaşayamaz. Bu nedenle terör bugün, devletlerarası güç mücadelesinin silahlı diplomatik yoludur. Her terör saldırısının kriminal denkleminin ötesinde politik, stratejik rolü, amacı vardır. Terör, asıl amaca ulaşabilmek için kullanılan bir araçtır” dedi.

TÜRKİYE NEDEN HEDEF?

Türkiye’nin bir süredir hedefe konan ülke konumunda olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu şöyle konuştu:

“Bunun sebebi Türkiye’nin toparlanmasından, yükselişinden, istikrarından ve istikbalinden rahatsız olmalarıdır. Çünkü böyle bir tarihe ve konuma sahip olan coğrafyada yükselen bir güç olmak şu anda mevcut gücü elinde tutanları huzursuz ediyor. Burada yükselecek bir güç hedefine ulaşabilirse tarihi de hareketlendirmiş olacak. Burası aynı zamanda büyük bir medeniyet havzası ve burada doğacak güç, tarih ve kültür bağlarının hareketlendirerek yeni ittifakları doğurabilir. Bunlar da mevcut statükoyu elinde tutanlar için rahatsız edicidir.”

“ÖNCELİKLE İÇ BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMALIYIZ”

Bu tür durumlarda millet olarak bir bütün olmak gerektiğini ifade eden Hacısalihoğlu, “Eğer biz iç bütünleşmemizi sağlarsak, devlet-millet bütünleşmesini en üst düzeye çıkarırsak, bu ülkeye sahip çıkarsak bir süre sonra “buradan bir sonuç almamız mümkün değil” diyecekleri bir noktaya gelecekler ve pes edecekler. Ancak o zaman maskeli olmayan bir diplomatik ilişki başlayabilir. Unutmamalıyız ki uluslararası sistem bir av sahasıdır, burada önemli olan ise av olmamaktır” diye konuştu. 

“TAK, PKK VEYA YPG HEPSİNİN ARDINDA AYNI KÜRESEL TERÖR BARONLARI VAR”

Saldırıyı üstlenen TAK’ın tıpkı PKK gibi YPG gibi aynı bünyenin aynı amaca hizmet eden taşeronlarından olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu şunları söyledi:

“Bunların hepsinin ardından aynı küresel terör baronları var. Türkiye’nin aleyhine olacak ne varsa hepsi biriktiriliyor ve üzerimize geliniyor. Şu anda yaşananlar 15 Temmuz’un bir devamı gibi, o zaman yapamadıklarını şimdi, terörün tüm yollarını ve ekonomik enstrümanları kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Ama biz burada yeniden bir milli mücadele vereceğiz ve yılmayacağız. Bu topraklar geçmişte çok ihanet gördü ancak hep kazanan bu topraklar oldu ve biz yine kazanan olacağız.” 

DHA

Etiketler: istanbul, beşiktaş, terör saldırısı
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  • Muharrem

    13.12.2016 12:22:55

    Hocam parça parça ettiler,insallah diyorum.

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