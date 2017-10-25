Prof. Dr. İbiş'ten Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Derin komada olmadığını, hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu paylaşmak istiyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde gazetecilere sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz Baykal'ın reanimasyon servisinde yoğun bakım altında olduğunu belirten İbiş, yaşamsal bulgularının tümüyle normal olduğunu, solunumunu yapabildiğini ve kendi kendine yeterli solunumunun mevcut olduğunu ifade etti.

"Derin komada değil"

Baykal'ın bilincinin kapalı ancak bilincin açılmasına dönük umut verici gelişmeler olduğunu vurgulayan İbiş, "Ağrılı uyaranlara cevabı daha belirgin, kol ve bacaklarda hafif hareketleri mevcut. Bunlar bizim için çok sevindirici ve umut verici bulgular. Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

"İyi yolda olduğumuzu söylemek istiyorum"

Yoğun bakım içerisindeki sürecin zaman alacağını vurgulayan İbiş, "Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde, kanama, pıhtı, enfeksiyon. Bu iyileşme sürecinin önümüzdeki günlerde, haftalarda daha iyi noktalara ulaşacağını bekliyoruz ve umuyoruz. Ama yine de sabırlı olmamız, süreci sabırla beklememiz gerektiğini de tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.

Baykal'ın zaman zaman uyutma işlemine tabi tutulacağını ve solunum desteği verileceğini aktaran İbiş, "Yine genel destek ve beyin koruma destek tedavileri uygulanmaya devam edecek. Amacımız beyin korumayı en üst düzeyde sürdürebilmek. İyi yolda olduğumuzu söylemek istiyorum. Deniz Bey'in bulguları gün be gün daha olumlu. Hafif düzeyde de olsa bizi umutlandıran, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan sonuçları bize sunuyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bir sonraki açıklamayı cuma günü yapacaklarına işaret ederek, o gün çok daha güzel bulguları paylaşmayı umduklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Bu akşam uyandırılacak mı, kaçta uyandırılacak?" sorusuna ise İbiş, "Bugün uyandırılmış durumda, muayeneleri yapıldı. Zaten uyandırıldığı anda bu muayeneler yapılıyor. Tekrar dinlendirme işlemine devam edilecek." yanıtını verdi.