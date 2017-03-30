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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi

30 Mart 2017, Perşembe 18:57
Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında 3 aydır tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın hakkındaki iddianamenin kabul edilmesiyle tahliye edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Gözaydın'a yurtdışı çıkış yasağı koyarak, duruşma tarihini 12 Eylül 2017 olarak belirledi.

Prof. Dr. Gözaydın, 20 Aralık tarihinde, evinde gözaltına alınmıştı. Gözaydın Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi’nde ders vermesi gerekçe gösterilerek “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 27 Aralık tarihinde tutuklanmıştı. Gözaydın’ın avukatları daha önce, delillerin soyut olduğu ve hukuki olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuşlardı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi bugün, yurtdışına çıkış yasağı kaydıyla, 94 günlük tutukluğun ardından Gözaydın’ın tahliyesine karar verdi. Söz konusu davanın iddianamesinde Gözaydın’ın 5 ila 10 yıl arasında hapsi isteniyor. Öte yandan Mahkeme, bir sonraki duruşma için 12 Eylül 2017 tarihini belirledi.

İştar Gözaydın kimdir?

1959 yılında İstanbul’da doğan İştar Gözaydın, 1977 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ertesi yıl aynı fakültede araştırma görevlisi olan Gözaydın, 1986 ve 1987 yıllarında çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürdü. Yüksek lisans derecesini 1987 yılında New York Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden alan Gözaydın, 2006 yılında profesör olmuştu. Gözaydın son olarak kapatılan Gediz üniversitesi’nin Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin kurucularından olan Gözaydın’ın başta “din ve siyaset ilişkisi”yle ilgili olmak üzere yayınlanmış çok sayıda akademik çalışması bulunuyor.

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