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Prof. Dr. Kaboğlu: OHAL, 2019 seçimlerine baskı ortamında gitmek amacıyla sürdürülüyor

23 Şubat 2018, Cuma 20:05
Anayasa Hukuku Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in anayasa değişikliği için kullanıldığını ve 2019 seçimlerine baskı ortamında gitmek amacıyla da sürdürüldüğünü söyledi.

2019 seçimleri yaklaşırken, monokrasi ile demokrasi ayrışmasının giderek daha görünür bir hale geldiğini belirterek, “2019 için umutluyum; monokrasi değil, demokrasi kazanacak” dedi.

Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri’nin konuğu olan Anayasa Hukuku Araştırma Derneği (Anayasa-Der) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, gerçek iktidarın devlet başkanının iradesine dayandığı yönetim biçimi (monokrasi) ve iktidarın halka dayandığı hükümet şekli (demokrasi) ayrışmasının  giderek daha da görünür hale geldiğini söyledi.

Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’in üçüncü evresini yaşadığını dile getiren Kaboğlu, OHAL’in anayasa değişikliği için kullanıldığını savundu.

OHAL’in 2019 seçimlerine baskı ortamında gitmek amacıyla sürdürüldüğünü savunan Prof. Dr. Kaboğlu, “OHAL ortamında muhalif sesler kamuoyuna duyurulmayacak ve seçimler garanti altına alınacak. Bu üçüncü dönem OHAL yönetimi, dördüncü dönem OHAL yönetimi için yani 16 Nisan’da onayladığımız metnin kalıcılığını, tek kişinin kalıcı OHAL’ini sağladı. İşte bu monokrasidir. Gerçek yetkinin, devlet başkanı sıfatını taşıyan kişide olmasıdır. Monokrasi tek kişi iktidarıdır. Onun karşısında halkın iktidarı var. Şimdi bu ayrışma karşısındayız. 3 Kasım 2019’a Türkiye bu ayrışma ile gidecek. Bu ayrışmanın resmi temeli atıldı. İttifak adı verilen belge ile yapıldı. Tek kişinin ağzından çıkan sözün kanunlaşma sürecine hemen girdiği bir yönetim tarzındayız. Zamanımız var. 2019 için umutluyum. Monokrasi değil, demokrasi kazanacak. Çünkü biz güçlüyüz, çünkü biz hukuka inanıyoruz ve saygılıyız” diye konuştu dedi.

DHA

Okunma Sayısı: 2012
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