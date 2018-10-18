Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti

Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapan Akgönenç’in, akşam saatlerinde vefat ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Oya Akgönenç’in başşehirdeki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 1939’da İzmir’de doğan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi. AA

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