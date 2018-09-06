Profesörün Çinli eşi Türkiye’ye dönemedi

Prof. Dr. Erhan Aydın’ın Çin uyruklu eşi, 5 ay önce gittiği Çin’de alıkonuldu.

Dönüş için izin verilmediğini belirten Aydın, “Devlet yetkilileri yardım etsin” dedi. Çin’de bulunan Türk anıtları ve Uygur Türkleri ile ilgili yazdığı kitaplarla tanınan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın’ın Çin uyruklu eşi Dr. Mihriban Aydın, 5 ay önce annesinin rahatsızlığı sebebi ile gittiği Çin’in Urumçi şehrinden geri dönemedi. Çin makamlarının eşinin Türkiye’ye dönüşüne izin vermediğini belirten Aydın, yaptığı açıklamada, “2014-2015 yıllarında Çin Minzu Üniversitesi’nde çalışırken Çin ve Türkiye yasalarına göre evlendik. Çin vatandaşı olan eşim 9 Nisan tarihinde annesinin rahatsızlığı sebebi ile Urumçi’ye 1 haftalığına gitti. Ancak Çin makamları eşimin dönüşüne izin vermedi. Hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Evlilik belgelerini ve eşimin Türkiye’deki çalışma belgelerini Çin Büyükelçiliği’ne onaylatarak gönderdim. Yine de bir sonuç alamadım. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen yardım etsinler” dedi.

Devlet terörü var

Çin Devleti, Doğu Türkistan’da yaşayan Türkleri asimile etmek için yıllardır insanlık dışı muamelelerde bulunuyor. Türk şehirlerinden biri olan Urumçi’de birçok defa devlet terörü uygulandı. Profesör Aydın ise eşinin veya kendisinin herhangi bir siyasi olaya, görüşe karışmamalarına rağmen böyle bir muameleye maruz kaldıklarını vurguladı.