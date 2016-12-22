Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı suikastı değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu, sağduyu çağrısında bulundu ve “Bu tür üzücü gelişmelerin iş birliklerine, terörle mücadele engel teşkil etmemesi için çalışmalıyız” dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı suikastı değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Malum şüpheliler olarak bakılabilecek grupların olduğu kesin. Ancak bu tarz olayların arkasından bazen hiç tahmin etmediğimiz şeyler çıkabilir. Olayı bu perspektiften değerlendirirsek, suikastın arkasında kimin olduğu kadar, bu sürecin nasıl çözüleceği ve nasıl sürdürüleceği de önemli” dedi.

Gerginlikler devam edebilir

Türkiye’de yaşanan gerginliklerin devam edebileceğini belirten Hatipoğlu, “Hem küresel düzlemde hem yakın çevremizde son dönemde cereyan eden bütün olaylar kısa ve orta vadede mevcut gerginlik ortamının yaşanmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Rusya bu olayları unutmaz

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkide en azından son dönemdeki yakalanan ivme ve iyileşme sürecinin sekteye uğramayacağını belirten Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Karşılıklı söylemlerden anlaşıldığı üzere, suikastın Türkiye - Rusya ilişkilerini sekteye uğratmayacağı görülüyor. Ancak Rusya’nın bu tarz olayları unutmayacağını biliyoruz ki; bu da kısa ve orta vadede ilişkilerde olumsuz bir gelişme olmayacağını düşünsek bile bu suikastinde kayda değer bir olay olarak Türkiye-Rusya ilişkiler tarihinde yer alacağını bilmeliyiz.”