Putin TürkAkım projesi töreni için Türkiye'ye geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla Türkiye'de düzenlenecek törene katılacağını açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla Türkiye'de düzenlenecek törene katılacağını bildirdi. Uşakov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Putin'in iştirak edeceği törenin 19 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törende bulunacağı bilgisini paylaştı. Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanabilir." açıklamasında bulunmuştu. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.