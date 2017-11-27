PYD kontrolünde ABD gözetiminde

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın IŞİD’li teröristlerin aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren görüntüler olduğunu ve bunun yapılan gizli anlaşmayı teyit ettiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın Suriye’deki gelişmeleri ve ABD’nin bölgedeki stratejini değerlendirdi. Yalçın, “BBC televizyonu DEAŞ savaşçılarının en son grubunun aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve dolayısıyla ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren bir görüntü yayınladı” dedi. Yalçın’ın değerlendirmesinin bir bölümü şöyle; “ABD meşru bir yol ve diplomatik bir çözüm bulmak yerine, terörist bir örgütle mücadele ederken diğer bir terörist örgütü desteklemeyi tercih etti. Suriye’deki bitmek bilmeyen vekâlet savaşının da temel sebebi olan bu durum, Türkiye’de çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bununla birlikte, bunun bir anomali olduğunu söyleyemeyiz. Hayır; ABD’nin PYD konusunda yaptıkları, oldukça sık görülen bir haldir ve Amerikan stratejik düşünce tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Bu yöntemin birçok örneğini kolayca bulabilirsiniz. Afganistan’daki El-Kaide bu durumun en güzel örneğini teşkil ediyor; Sovyetler Birliği’ne karşı ABD tarafından beslenip büyütülmüş ve aktif bir şekilde desteklenmiştir.

Bu hafifletilmiş bir itiraf

Görünen o ki hiçbir şey öğrenilmemiş. Bu yöntemin sonuç vermediği apaçık bir gerçekken, ABD hükümetleri bu terör örgütleriyle kol kola davranmaya hep devam etti. Fakat bu son durumda ortaya çıkan birliktelik epey sansasyoneldi. BBC televizyonu DEAŞ savaşçılarının en son grubunun aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve dolayısıyla ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren bir görüntü yayınladı. Bu “kirli sır” hakkında çıkan haberlere göre, PYD ve DEAŞ arasında, DEAŞ’lı teröristlerin şehirden sağ salim çıkabilmesi için bir anlaşma yapıldı. Bazı azılı DEAŞ liderlerinin Rakka’dan kaçışı oradaki yetkililer tarafından ayarlandı. Koalisyon yetkilileri müzakerelerde bulunduklarını itiraf etmek zorunda kaldılar; fakat “etkin bir rol oynamadıklarını” iddia ediyorlar. Öyle görünüyor ki orada olduklarını inkar edemiyorlar, fakat şu anda tek yapabildikleri şey, bu işteki katkılarını küçük gösterme teşebbüslerinden ibaret. Bu hafifletilmiş bir itiraftır.”