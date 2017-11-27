"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

PYD kontrolünde ABD gözetiminde

27 Kasım 2017, Pazartesi 22:00
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın IŞİD’li teröristlerin aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren görüntüler olduğunu ve bunun yapılan gizli anlaşmayı teyit ettiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın Suriye’deki gelişmeleri ve ABD’nin bölgedeki stratejini değerlendirdi. Yalçın, “BBC televizyonu DEAŞ savaşçılarının en son grubunun aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve dolayısıyla ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren bir görüntü yayınladı” dedi. Yalçın’ın değerlendirmesinin bir bölümü şöyle; “ABD meşru bir yol ve diplomatik bir çözüm bulmak yerine, terörist bir örgütle mücadele ederken diğer bir terörist örgütü desteklemeyi tercih etti. Suriye’deki bitmek bilmeyen vekâlet savaşının da temel sebebi olan bu durum, Türkiye’de çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bununla birlikte, bunun bir anomali olduğunu söyleyemeyiz. Hayır; ABD’nin PYD konusunda yaptıkları, oldukça sık görülen bir haldir ve Amerikan stratejik düşünce tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Bu yöntemin birçok örneğini kolayca bulabilirsiniz. Afganistan’daki El-Kaide bu durumun en güzel örneğini teşkil ediyor; Sovyetler Birliği’ne karşı ABD tarafından beslenip büyütülmüş ve aktif bir şekilde desteklenmiştir.

Bu hafifletilmiş bir itiraf

Görünen o ki hiçbir şey öğrenilmemiş. Bu yöntemin sonuç vermediği apaçık bir gerçekken, ABD hükümetleri bu terör örgütleriyle kol kola davranmaya hep devam etti. Fakat bu son durumda ortaya çıkan birliktelik epey sansasyoneldi. BBC televizyonu DEAŞ savaşçılarının en son grubunun aileleriyle birlikte Rakka’yı PYD’nin kontrolünde ve dolayısıyla ABD’li gözlemcilerin nezaretinde terk ettiğini gösteren bir görüntü yayınladı. Bu “kirli sır” hakkında çıkan haberlere göre, PYD ve DEAŞ arasında, DEAŞ’lı teröristlerin şehirden sağ salim çıkabilmesi için bir anlaşma yapıldı. Bazı azılı DEAŞ liderlerinin Rakka’dan kaçışı oradaki yetkililer tarafından ayarlandı. Koalisyon yetkilileri müzakerelerde bulunduklarını itiraf etmek zorunda kaldılar; fakat “etkin bir rol oynamadıklarını” iddia ediyorlar. Öyle görünüyor ki orada olduklarını inkar edemiyorlar, fakat şu anda tek yapabildikleri şey, bu işteki katkılarını küçük gösterme teşebbüslerinden ibaret. Bu hafifletilmiş bir itiraftır.” 

 

AA

Etiketler: abd, pyd
Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    273. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor

    O botta siz olsaydınız!

    İnsanlık dondu

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    📷

    Arabalı vapurda akşam namazı

    PYD kontrolünde ABD gözetiminde

    Topal Hafız tekrar oğlunun yanına getirildi

    15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malı satıldı

    'Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik'

    İsrail 138 aileyi daha evsiz bırakacak

    "Bu suçlamaların var olduğunu biliyorum''

    Yoksulluk sınırı 5 bin 106 liraya çıktı

    'AB ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz'

    Gülmen’e yine tahliye yok

    15 Temmuz Kurtköy Havalimanı davasında cezalar belli oldu

    Sınırdan yürekleri acıtan bir haber...

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Eski albay Temel Çetinkaya hakkında karar

    İş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    Görevlerinden ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor
    Genel

    O botta siz olsaydınız!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarsus Cezaevinde neler oluyor?
    Genel

    İnsanlık dondu
    Orhan GÜLER

    “AKP, 2019’da ‘iktidarı kaybetmek’le karşı karşıya!”
    Risale-i Nur'dan

    Sadece kendi menfaatini düşünen, insanlıktan çıkar
    Genel

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    Halil AKGÜNLER

    Kabirdeki sinema perdeleri
    Atilla YILMAZ

    “Hiç bir asır böyle bir tarzı göstermemiş”
    📷
    Genel

    Arabalı vapurda akşam namazı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.