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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Rachel Corrie’ye saygıyla... ''Zulüm bizdense ben bizden değilim''

16 Mart 2018, Cuma 16:40
ABD’li aktivist Rachel Corrie, 15 yıl önce, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü.

"Zulüm bizdense ben bizden değilim" veciz sözüyle ve yaşantısı ve ölümüyle de bu sözünü yaşantısıyla doğrulamasıyla akıllara kazınan Rachel Corrie, bundan 15 yıl evvel bir Filistinli doktorun evinin yıkılmasına engel olmaya çalışırken, İsrail’in askeri bir buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü.

Rachel Corrie’nin ailesi, kızlarının kasten ve yasa dışı şekilde öldürüldüğü ve İsrail hükümetinin olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Hayfa’da İsrail devletine ve ordusuna karşı 1 dolarlık sembolik tazminat dâvâsı açtı. İsrail mahkemesi ise Corrie ailesinin orduya açtığı dâvâyı reddetti.

Rachel Aliene Corrie ISM (International Solidarity Movement-Uluslararası Dayanışma Örgütü) gönüllüsü ABD’li bir barış aktivistiydi. Corrie, 16 Mart 2003 tarihinde iki İsrail buldozerine karşı 8 ISM aktivistinin 3 saatlik direnişi sonrasında öldürüldü.

Öldürüldüğü esnada Filistin’deyken tanıştığı dostu eczacı Samir Nasrallah’ın ailesinin evini yıkmaya çalışan İsrail buldozerinin karşısında duruyordu.

Rachell Corrie Hhakkında...

ISM (International Solidarity Movement-Uluslararası Dayanışma Örgütü) gönüllüsü Amerika'lı bir barış aktivistidir. Gazze şeridinin güneyinde Refah'ta Siyonist Savunma Kuvvetlerine (İSK) bağlı zırhlı bir buldozer tarafından öldürülmüştür.

Son sınıfta okulunun tayiniyle Refah-Olympia kardeş şehir projesi kapsamında Gazze'ye gittiğinde 2. İntifada sürmekteydi .Gazze'deyken İsrail Ordusu'nun Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına şiddet dışı eylemlerle engel olmaya çalışan ISM aktivistleriyle tanıştı.

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Rachel

Ne hayal ediyorsa onun için çabaladı kısacık hayatı boyunca. O yolda dimdik dururken verdi son nefesini. Bütün dünya sustuğu anda “Zulüm bizdense ben bizden değilim’’ dedi, tarafını seçti. Hem de öyle şimdiki gibi klâvye şövalyeliğiyle yetinmedi, sığ protestolarda vicdanını rahatlatıp evine dönmedi. ‘’Şanslı azınlıktan bir Amerikalı’’ olarak İsrail’in gaddar buldozerine karşı durdu. Hakkı, hakikati, insafı, vicdanı haykırırken kalbi kömürleşmiş buldozer sürücüsü çelikten canavarı Rachel’in üstüne sürdü, önce ileri sonra geri manevralar yaparak Rachel’i iki kere ezdi. Kafatası kırıldı, kaburgaları parçalandı, akciğeri delindi...

Aktivistler hastaneye götürdüğünde çoktan ölmüştü...

Peki ya Rachel ‘’İnsanın başının şalgam gibi kopartıldığı’’ topraklarda, evinden binlerce kilometre uzakta neden, niçin ölümü göze almıştı?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-furkan-ozdil/rachel_365598

İsrail, hem dozerle ezdi hem tazminat bile vermedi!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israil-hem-dozerle-ezdi-hem-tazminat-bile-vermedi_320684

RACHEL’İN ANNE VE BABASI:Filistinlilerin yanındayız

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/rachel-in-anne-ve-babasi-filistinlilerin-yanindayiz_144495

Haber Merkezi

Etiketler: rachel corrie
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