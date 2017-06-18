Rahatsızlanan asker sayısı 590 oldu

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan asker sayısının 590 olduğu açıklandı.

YEMEK ŞİRKETİNİN 19 ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 590 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kışlaya yemek sağlayan şirketin 19 çalışanı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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YEMEK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 590 askerin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması üzerine kente gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hastanelerde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ayrıca Bakan Fikri Işık, söz konusu yemek şirketinin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

BAKAN IŞIK'A HASTANE ÖNÜNDE TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Partili Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur ile birlikte Manisa Merkez Efendi Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti. Bakan Işık'a hastane girişinde bazı vatandaşlar ve asker yakınları tepki gösterdi.

Polis hastane girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, grup 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

RAHATSIZLANAN ASKER SAYISI 590

Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hastanenin toplantı salonunda açıklama yaptı. Rahatsızlanan asker sayısının 59 olduğunu belirten Bakan Işık, bunlardan 372'sinin hataneye sevk edildiğini belirterek, "Bu akşam saat 18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlası'nda toplu rahatsızlanma şikayetiyle askerlerimiz hastanelere sevk edildi. Bu akşam yemeğinde toplam 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Yemekten etkilenen askerlerimizin ilk muayeneleri ve müdahaleleri yapıldı. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 372" dedi.

'ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığını belirten Bakan Işık, "Şu anda hastanelerimizde olan asker sayımız 72. Bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. 51 askerimizi tedbir amaçlı hastanelerimizde tutuluyor. Batı Kışla'da 40 askerimiz müşahede altında. Bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanımız oldu" diye konuştu.

'SUDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK'

Olayın ardından hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi: "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var, sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz. Alınması gereken hangi tedbir varsa alınması gayreti içindeyiz. Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırı kışlada kuruldu. Tiraj birimi olarak 1 sahra çadırı kuruldu. Kışlada görevli 3 askeri tabip, 14 hemşire, 7 sağlık personeline ilave olarak, sağlık bakanlığı 15 doktor ve 51 sağlık personelini görevlendirdi ve müdahaleler hızlı şekilde yapıldı. Halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerlerimiz dışında önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda ya da hayati tehlikesi olan asker yok."

DÜN AKŞAMKİ ZEHİRLENME VAKASI

Dün gece Doğu Kışla'da 69 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına da değinen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "69 askerimizin 62 tanesi bir bölüğün askeri. Bunu özelikle arkadaşlarımız inceliyorlar. Bugün 13.30 itibariyle hiçbir hastanede ve kışlamızın revirinde askerimiz kalmadı. Yemek dışı bir etkenin de sebep olabileceği ihtimalini arkadaşlarımız değerlendiriyorlar" dedi.

'YEMEK YEMEK ŞİRKETİNİN İHALESİ FESHEDİLDİ'

23 Mayıs'ta Batı Kışla'da 1 askerin ölümü ile sonuçlanan zehirlenmeyle ilgili de açıklama da yapan Bakan Işık, "Bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili toplam 5 bin 820 askerimiz o gün yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47, hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı analiz sonuçlarında salmonelle bakterisini çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz. Hayatını kaybeden Hüsnü Özel kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şuanda yoğun bakımda olan bir askerimiz var, ona da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Bakan Işık, açıklamanın ardından Manisa Polis Evi'ne geçerek sahur yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı, 12 kişilik uzman ekibin, inceleme yapmak için kente gönderildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "17 Haziran 2017 tarihinde Manisa Batı Kışlada askerlerimizde, bulantı ve kusma ile seyreden bir durum ortaya çıkmıştır. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olaya gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik, işinde uzman bir ekip, olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıkmıştır. Uzman ekip, hızlı tanı ekipmanları ile olay yerinde incelemeler yapacak olup, sonuçlar ivedilikle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir. Yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DHA - AA