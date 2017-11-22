Rasim Ozan Kütahyalı: Boşnak direnişini örnek alarak Erdoğan liderliğinde birleşmeliyiz

Beyaz TV ile ilişiği kesilen Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamaları 'zevzeklik' olarak nitelendiren Kütahyalı "Bana küfreden Boşnak kardeşlerimi dahi anlıyor ve hepsine hak veriyorum" dedi.

Boşnaklara yönelik tepki çeken benzetmesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan ‘Derin Futbol' programındaki işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kütahyalı "Böyle bir dönemde bana yapılan linci zerre umursamıyorum. Esas küresel linç ülkemize yapılmak üzeredir, Boşnak direnişini örnek alarak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde birleşmemiz gerekir" dedi.

​Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kütahyalı'nın ifadeleri şöyle: "ABD 27 Kasım ve sonrasındaki süreçte Türkiye'ye çok kuvvetli saldırıya hazırlanıyor. Şimdi birlik zamanıdır. Bu ABD saldırısında hedef AK Parti ve Erdoğan değil hedef Türkiye'dir. Hedef tüm Türkiye pasaportlarıdır.Böyle bir dönemde bana yapılan linci zerre umursamıyorum.Esas küresel linç ülkemize yapılmak üzeredir. Türkiye yaklaşan bu ABD saldırısı karşısında milli mutabakat halinde olmak mecburiyetindedir. 1992 yılında Bosna'da da farklı siyasi gruplar vardı ama ülkelerine saldırıldığında Bilge Kral Alia'nın liderliğinde birleştiler.Bizim de ABD saldırısı sürecinde Boşnak direnişini örnek alarak Erdoğan'ın liderliğinde birleşmemiz gerekir."

"Bosnalıların bilge kral Alia'nın liderliğinde birleşip saldırıları püskürttüğü gibi biz de Erdoğan'ın liderliğinde bunu başarabiliriz. Farklılıklarımızı bir süre için tıpkı Bosna halkının 1992-95 arası yaptığı gibi paranteze almalıyız.Gün birlik ve bütünlük günüdür. 1992-95 arası Boşnak halkının bilge kral Alia İzzetbegoviç'in liderliğindeki soylu direnişi Türkiye için büyük emsaldir. Ne acı ki benim gibi bilge kral Alia'nın,Bosna direnişinin ve Boşnak halkının hayranı bir adam tam tersi gibi algılatılmak isteniyorum. Buna sebep ne olduğunu bile bilmeden yaptığım bir zevzekliktir. Bana öfkeli tüm Boşnak kardeşlerim haklıdır."

'BOŞNAK YEMEKLERİNE BAYILIRIM'

"Ben samimiyetle incinerek bana küfreden Boşnak kardeşlerimi dahi anlıyor ve hepsine hak veriyorum. Bosna direnişine ve halkına bu kadar hayran bir adam olarak bu düştüğüm durumdan ötürü kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Benim hayatımda en çok gittiğim dış şehir Sarayova'dır. Başçarşiya'da dolaşmak ruhumu dinlendirir. Çok mutlu olurum.Bizim Galatasaraylı Tarık Hocic'in Sarayova'daki dükkanında Boşnak yemekleri yemeye bayılırım."