"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Rasim Ozan Kütahyalı: Boşnak direnişini örnek alarak Erdoğan liderliğinde birleşmeliyiz

22 Kasım 2017, Çarşamba 12:21
Beyaz TV ile ilişiği kesilen Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamaları 'zevzeklik' olarak nitelendiren Kütahyalı "Bana küfreden Boşnak kardeşlerimi dahi anlıyor ve hepsine hak veriyorum" dedi.

Boşnaklara yönelik tepki çeken benzetmesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan ‘Derin Futbol' programındaki işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kütahyalı "Böyle bir dönemde bana yapılan linci zerre umursamıyorum. Esas küresel linç ülkemize yapılmak üzeredir, Boşnak direnişini örnek alarak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde birleşmemiz gerekir" dedi.

​Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kütahyalı'nın ifadeleri şöyle: "ABD 27 Kasım ve sonrasındaki süreçte Türkiye'ye çok kuvvetli saldırıya hazırlanıyor. Şimdi birlik zamanıdır. Bu ABD saldırısında hedef AK Parti ve  Erdoğan değil hedef Türkiye'dir. Hedef tüm Türkiye pasaportlarıdır.Böyle bir dönemde bana yapılan linci zerre umursamıyorum.Esas küresel linç ülkemize yapılmak üzeredir. Türkiye yaklaşan bu ABD saldırısı karşısında milli mutabakat halinde olmak mecburiyetindedir. 1992 yılında Bosna'da da farklı siyasi gruplar vardı ama ülkelerine saldırıldığında Bilge Kral Alia'nın liderliğinde birleştiler.Bizim de ABD saldırısı sürecinde Boşnak direnişini örnek alarak Erdoğan'ın liderliğinde birleşmemiz gerekir."

"Bosnalıların bilge kral Alia'nın liderliğinde birleşip saldırıları püskürttüğü gibi biz de Erdoğan'ın liderliğinde bunu başarabiliriz. Farklılıklarımızı bir süre için tıpkı Bosna halkının 1992-95 arası yaptığı gibi paranteze almalıyız.Gün birlik ve bütünlük günüdür. 1992-95 arası Boşnak halkının bilge kral Alia İzzetbegoviç'in liderliğindeki soylu direnişi Türkiye için büyük emsaldir. Ne acı ki benim gibi bilge kral Alia'nın,Bosna direnişinin ve Boşnak halkının hayranı bir adam tam tersi gibi algılatılmak isteniyorum. Buna sebep ne olduğunu bile bilmeden yaptığım bir zevzekliktir. Bana öfkeli tüm Boşnak kardeşlerim haklıdır."

'BOŞNAK YEMEKLERİNE BAYILIRIM'

"Ben samimiyetle incinerek bana küfreden Boşnak kardeşlerimi dahi anlıyor ve hepsine hak veriyorum. Bosna direnişine ve halkına bu kadar hayran bir adam olarak bu düştüğüm durumdan ötürü kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Benim hayatımda en çok gittiğim dış şehir Sarayova'dır. Başçarşiya'da dolaşmak ruhumu dinlendirir. Çok mutlu olurum.Bizim Galatasaraylı Tarık Hocic'in Sarayova'daki dükkanında Boşnak yemekleri yemeye bayılırım."

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...

    Yılın ilk kar tatili haberi geldi

    13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

    AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

    Altın zirve yolculuğunu sürdürdü

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu

    Dolar yine rekorla başladı!

    Bu çocukların günahı ne?

    Mahkeme, Demirtaş kararından vazgeçti

    Filistin yönetimi ABD ile iletişimi kesti

    Zimbabve'de Mugabe devri kapandı

    'Cenazeye katılmak diye bir suç var mı?'

    İBB'nin dev bütçesi onaylandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Genel

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu
    Genel

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi
    Genel

    Parolamız hukuk
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor
    Mustafa ORAL

    Dünya bir köprüdür, üzerine ev yapılmaz
    Genel

    Nur sabırla adaleti bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.