Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu

Beyaz TV'deki 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklar hakkında ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'den kovuldu.

Kanal yönetiminin aldığı kararı spor yorumcusu Ertem Şener açıklarken Kütahyalı'yı savundu ve tehdit gibi sözler söyledi.

Ertem Şener, Beyaz TV canlı yayınında, "Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık." açıklaması yaparken, "Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı’ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır." ifadeleri dikkat çekti.

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Gece saatlerinde Beyaz TV önünde toplanan bir grup, Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti. Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken bir TOMA da hazır bekletildi.

Beyaz TV'nin Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.