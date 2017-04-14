Referandum haberlerinde denge yok

AGİT İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link, referandum sürecindeki evet-hayır kampanyalarına ilişkin yaptığı yorumda, “Medyadaki haber dağılımı dengesiz” dedi.

AGİT İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link, Türkiye’deki referandum sürecinde Hayır kampanyalarının engellendiğini ve medyadaki haber dağılımının dengesiz olduğunu söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link, referandum sürecini takip etmek üzere Türkiye’ye gözlemci gönderen AGİT’in çalışmaları ile ilgili açıklamalar yaptı. DW Trükçe’nin haberine göre, Link, anayasa değişikliğine karşı olanların kampanya süreçlerinde büyük engellemelere maruz kaldığını kaydetti. Link, olağanüstü halin sürdüğü Türkiye’de insanların toplanma özgürlüklerinin engellendiğine dikkat çekerek medyada Evet - Hayır kampanyalarına yönelik dengesiz bir dağılım olduğunu ifade etti. AGİT gözlemcilerinin, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lardan ikisinin medyanın haber yapmasını ve Türkiye dışındaki seçmenlerin, seçmen kayıtlarını yaptırmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Hayır diyenlere ne oluyor?

Geçen Temmuz ayından bu yana Türkiye’de 158 medya kuruluşunun kapatıldığını tespit ettiklerini belirten Link, bine yakın medya çalışanının işsiz bırakıldığını, rekor sayıda gazetecinin tutuklandığına dikkat çekerek tüm bunların medyada yer alan haberlerin dengeli olmamasına yol açtığını kaydetti. Link “Maalesef hayır kampanyası yürütenlere kısmen gözdağı veriliyor ve hükümete yakın birçok medya kuruluşu ‘Hayır’ diyenleri, düşman, entrikacı ve komplocu olarak gösteriyor” şeklinde konuştu.

AGİT’in uzun dönem gözlemcilerinin Hayır kampanyası etkinliklerinin düzenlenmesini engelleyen sıkıntılar tespit ettiklerini belirten Link, bu kesime bazen şiddetin de karıştığı polis müdahalesi olduğunu kaydetti.

Sıkıntı yaşamıyoruz

Türkiye’de AGİT heyetine bağlı gözlemcilerin çalışmalarını sıkıntı yaşamadan sürdürebildiklerini de belirten Link, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu’na bağlı tüm yetkililerin ortak umudunun Türkiye’deki durumun iyileşmesi olduğunu ifade etti. Link, Türkiye’de acilen normalleşmesi gerekenler olduğunu ifade ederek, OHAL’in sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.