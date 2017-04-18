Referandum iptal edilmeli

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş referandumu değerlendirdi.

Taş’ın açıklamasında referandum sürecinde iktidar kanadında yapılan usulsüzlüklerin ve YSK’nin aldığı mühürsüz zarfların kabul edileceği kararının referandumu hükümsüz kıldığı ifadeleri öne çıktı.

Alper Taş şunları söyledi:

Resmi makamlar Hayır’cıların çalışmasını engelledi. Hayır diyen insanlar tehdit edildi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de referandum günü YSK mühürsüz zarfların seçimde kabul edilebileceği kararını aldı. Sandıklarda ciddi manipülasyonlar söz konusu. Bu kadar hilenin yalanın yandaşlığın olduğu bir seçim meşru değildir.” Alper Taş, Birgün’de yer alan habere göre, OHAL şartlarında seçime girildiğini hatırlatarak, Doğu illerinde şartların daha ağır olduğunu hatırlattı ve hak ihlallerinin de aynı oranda daha yüksek olduğunu söyledi. Alper Taş, referandumun yok hükmünde olduğunu belirterek referandumun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.