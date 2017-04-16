Referandum kavgasında ölü sayısı 3'e çıktı

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı köyünde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanıp hastanede tedavi gören İdris Yıldız da can verdi. Şanlıurfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İdris Yıldız'ın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesi ile birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. DHA

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