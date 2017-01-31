Referandum öncesi ‘insanlar gergin’

Türkiye’de başkanlık sisteminin oylanacağı anayasa değişikliği referendumu öncesinde siyasi partiler kampanya hazırlıklarını sürdürürken, sosyal medyada özellikle ünlüler arasında belirginleşmeye başlayan cephelerin sokağa nasıl yansıdığını gözlemleyen DW haber izlenimlerini yazdı.

İnsanlar gergindi diyen DW haber şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul’un Avrupa yakasında İstinye’den Sarıyer’e kadar sahil boyunca konuşmaya çalıştığımız 20’den fazla kişinin çoğu görüş belirtmek istemedi, yalnızca bir kişi fotoğrafının çekilmesine izin verdi. Sokakta kişiler ya da gruplar arasında göze çarpan bir gerilim yoktu. Ancak, konuştuğumuz pek çok kişi gergindi.”

Oy vermiştim, ama ‘hayır’ diyeceğim

Taksinin şoförü 31 yaşındaki Mehmet Dönmez ile konuşan DW haber şunları aktardı: “Dönmez son iki seçimde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) oy verdiğini söyledi. “Ama, referandumda hayır diyeceğim” dedi. Sebebi, ekonomideki kötü gidişatmış. Bir de terör saldırıları dolayısıyla endişeli Urfalı taksi şoförü.

Fikrini açıklayan insanın başı derde giriyor

İnsanların neler olup bittiğ konusunda bilgi sahibi olmadıklarını çeşitli örneklerle gözler önüne seren DW Haber şu bilgileri paylaştı: “Naci Ahıs referandumla ilgili fikrini sorduğumuzda balık tutmaya çıkmış, oltasını tamir ediyordu. 65 yaşında, emekli işçi. Anayasa değişikliklerinin halkın çıkar ve istekleri doğrultusunda yapılmadığı görüşünde. Değişiklikler hakkında kimsenin bilgisi olmadığını söyledi, “Bu nedenlerle, hayır diyeceğim” dedi. Sosyal medyadaki kampanyalarla ilgili değil. Medyaya baskı yapıldığını, bazı gazetelerin kapatıldığını, gazetecilerin hapse atıldığını hatırlattı ve ekledi: “Fikrini açıklayınca başı derde giriyor insanların.”