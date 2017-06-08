Referandum sonrası 55. şehit

Mardin Dargeçit’te şehit olan jandarma uzman onbaşı 26 yaşındaki Hikmet Zengin’in cenazesi memleketi Burdur’a götürülmek üzere askerî uçakla Isparta’ya getirildi.

Oğlunun Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu karşılayan Ayşe Zengin, “Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim” diye ağladı. Emine Zengin Korkut ise ikiz kardeşini askerî üniformasıyla karşıladı. Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde dün güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin’in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu gören yakınları gözyaşına boğuldu. Baba Ali Yaver ile anne Ayşe Zengin tekerlekli sandalyede ağlarken, Emine Zengin Korkut ise ikizinin askerî üniformasını giyip gözyaşı döktü. Şehit uzman onbaşı Hikmet Zengin’in kısa süre önce izin için memleketine geldiği, dönüşte ise daha önce aldığı otomobiliyle görev yerine gittiği belirtildi. Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde memleketine doğru yola çıktı. Okumak için tıklayınız: 51 günde 54 şehit DHA

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