Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihinin de bu hafta YSK tarafından belirleneceğini duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Binali Yıldırım burada anayasa paketiyle ilgili açıklamalarda da bulunarak "2007 referandumunun ardından yarım kalan işi tamamlıyoruz." dedi. Öte yanan Yıldırım, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğunu da söyledi.

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