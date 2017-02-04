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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Referandum ve kaçan darbecilerle ilgili açıklama

04 Şubat 2017, Cumartesi 18:32
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin 'hayır' için işbirliği yaptığını öne sürerken, "Şimdi CHP de, HDP de aynı safta eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak. Allah'ın izniyle bu iş 'evet'le bitecek ve 'evet'le yollar açılacak” dedi. Bozdağ, yurt dışına kaçan darbecilerin mutlaka adalet önüne çıkarılıp hesap vermelerini sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

KAÇAN DARBECİLER MUTLAKA HESAP VERECEKLER

Partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Bozdağ yaptığı konuşmada, 2016 yılının 5 Temmuz darbe teşebbüsüyle Türk demokrasisi, Türk siyasi hayatı bakımından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bozdağ, “15 Temmuz’da Türkiye'nin hem siyaseti, hem yönetimi, hem meclisi, hem medyası, hem sivil toplum örgütü, hem de halkımız farklı durmuş. Ölümüne hep beraber demokrasi demiş, hukuk demiş, milli irade demiş ve darbecilere Türkiye'yi değil, dünyayı dar etmiştir. Şimdi Amerika'ya, Almanya'ya, başka yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bulmak, milletin yargısının önüne çıkarıp, hesap vermesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının, bu devlete yaptıklarının, şehit ettiklerinin, gazi yaptıklarının, akıttıkları kanların, bu millete ve devlete yaptıkları ihanetin cezasını mutlaka görecekler. Ondan kimsenin endişesi olmamalıdır” diye konuştu.

MHP ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oyunlar oynandığını belirten Bakan Bozdağ, "Oynayanlar da belli. Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler, oradan buradan karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki, ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar. AK Partilileri böyle yaptıracaklarına, Saadet Partilileri, Büyük Birlik Partilileri böyle yaptıracaklarına inanıyorlar. Boşa kürek çekmeyin. Ne bir AK Partili, ne bir MHP’li, ne bir Saadet Partili, ne de BBP’li, PKK ile hedef birliğine ve bu 'hükümet sistemine hayır' kampanyası yapmaz, yapılmasına dahi izin vermez. Onların vatan, millet ve devlet sevgisi buna mani olur" diye konuştu.

GELECEĞİMİZİ YENİDEN KURMALIYIZ

Türkiye’nin geleceği için sistem değişikliğinin gerekli olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Türkiye’mizin gelecekte daha güçlü olması için bu hükümet sistemi değişikliğini el birliğiyle yapmamız ve halkımızın 'evet' demesiyle Türkiye’nin geleceğini yeniden kurmalıyız. Büyük Türkiye’nin temelleri inşallah 'evet'lerle atılacaktır. Ben, bölgesinde ve dünyada güçlü yol ve pota belirleme kudretine sahip büyük bir Türkiye için 'evet' diyorum, 'evet' diyorum, 'evet' diyorum. Yozgatlı da 'evet' demeye var mı?. Allahın izniyle bu iş 'evet'le bitecek ve 'evet'le yollar açılacak” dedi.

DHA

Etiketler: bekir bozdağ
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  • CESUR ADAM

    04.02.2017 20:30:05

    Sn.BOZDAĞ ın bir kısa metrajlı reklam filmi var.O filmde FG hakkında teveccüh,takdir ve dualarından hayli gözü yaşlı sahneler izledik.HAYRET dünya mı dönüyooor yoksa insanların fikir ve kanaatleride dünyanın dönüşüyle yarış içinde döndürek oluyor.

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