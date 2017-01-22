Referanduma da OHAL’de gidiyoruz

OHAl’de anayasa değişikliğini görüşen Meclis, şimdi de halkı OHAL’de referanduma götürecek. Konuyu değerlendiren uzmanlar OHAL ortamında referandumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini savunuyor.

Türkiye’yi parlamenter sistemden ‘Türk tipi başkanlık’ sistemine taşıyacak anayasa değişikliği paketi TBMM’de kabul edildi. CHP ise yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitme kararı aldı. Anayasa değişikliğinin TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte Türkiye’yi referanduma götürecek bir süreç de başlamış oldu.

Halk iradesi OHAL’de sandığa yansımaz

Anayasa değişikliği ile ilgili süreci, mevcut anayasanın 175.maddesi düzenliyor. Bu madde gereğince, 330 ile 367 (TBMM üye tam sayısının üçte ikisi) arasında oy alan anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulması zorunlu. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği teklifini bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri de gönderebiliyor. Cumhurbaşkanı geri göndermeyip, değişikliği onayladığı anda (Teklif kendisine ulaştığında cumhurbaşkanının 15 günlük inceleme süresi var) teklif referanduma sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanıyor. Teklifin, Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra geçen 60 günün ardından gelen ilk pazar günü referanduma sunulması gerekiyor. Türkiye’de 21 Temmuz’dan beri yürürlükte olan OHAL uygulamasında üçüncü dönem devam ediyor. Bu dönem 19 Nisan’da bitecek. AKP hükümetinin ve cumhurbaşkanının referandum tarihini belirlerken OHAL tarihini dikkate alması da muhtemel. “Her koşulda referandumu gerçekleştiririz” diyen hükümet, OHAL sürecinde de referandum yapılmasının ‘endişe edilecek bir durum’ oluşturmayacağını söylüyor. Muhalefet ise OHAL sürecinde halkın iradesinin tam olarak sandığa yansımayacağından endişe ediyor. Ankara’da, baharda referandum hesapları ağırlık kazanıyor.

Halk neyi oylayacak?

Referandumda halk; mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifi için ‘evet’ ya da ‘hayır’ tercihlerinden birini kullanacak. Hükümetin sadece Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminin desteğini aldığı anayasa değişikliği teklifine göre cumhurbaşkanı aynı zamanda ‘partili’ de olabilecek. Yürütmenin başı olacak cumhurbaşkanı, istediği zaman meclisi de feshedebilecek. Başbakanlık 2019’da kalkacak. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak. 25 olan milletvekili seçilme yaşı 18’e düşürülecek.

Kargaşa devam ediyor

Hükümetin ‘yasama ve yürütme güçleniyor, yargı bağımsızlaşıyor’ teziyle savunduğu anayasa değişikliğine CHP, MHP içindeki muhalif grup ve HDP, “Türkiye’de tek adam rejimi oluşturuluyor” eleştirisiyle karşı çıkıyor. Bu eleştiriye farklı alanlardan birçok sivil toplum örgütü de destek veriyor. Anayasa değişikliğinin toplumdaki ayrışmayı körükleyeceği öngörüsünde bulunan siyasî analistler, referandum sürecinde de Türkiye’deki kargaşa ortamının bitmeyeceğinden endişe ediyor.

Referandumdan 'Evet' çıkarsa ne olacak?

Referandumdan ‘evet’ çıkması durumunda, anayasa değişikliği meclisten sonra halk tarafından da onaylanmış olacak. Anayasa değişikliği ile getirilen yeni sistem için 2019’a kadar geçiş süreci öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumdan hemen sonra resmî olarak iktidar partisi AKP’nin üyesi olabilecek. AKP Genel Başkanı olabilmesi için de parti içindeki süreç işletilecek. Mevcut durumda Cumhurbaşkanının hiç bir parti ile resmî ilişkisi bulunamıyor ve böylelikle Cumhurbaşkanı tarafsızlığının korunması sağlanıyor. Mart 2019’da mahalli seçimler yapılacak.3 Kasım 2019’da da yeni sisteme göre cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak. Böylece 2019’da üç seçim birden yapılarak yeni sistem fiilen tam anlamıyla uygulamaya girmiş olacak. Bu süreçte; meclisteki dört parti olan AKP, CHP, MHP ve HDP’den oluşan parlamento aritmetiğinde de büyük değişiklikler bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni sistem gereğince atanacak cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olması hesaplanıyor. Böylesi bir süreç işletilirken, MHP’de yaşanacak muhtemel lider değişikliğinin partinin geleceğini de değiştirebileceği öngörülüyor. Yeni sistemin ana muhalefet partisi CHP’de de ‘büyük bir sorgulama’ dönemi oluşturacağı CHP’de lider değişikliğini gündeme getirebileceği konuşuluyor. Eş genel başkanları cezaevinde olan HDP’nin ise sistemde nasıl yer edineceği büyük merak konusu. Bu noktada siyasî analistler, “Türkiye büyük bir kaosa ve kutuplaşmaya doğru yol alıyor” değerlendirmesi yapıyor.

Referandumdan ‘Hayır’ çıkarsa ne olacak?

Referandumdan ‘hayır’ çıkması durumunda anayasa değişikliği paketi rafa kalkmış olacak. Türkiye sistem tartışmalarından uzaklaşmış gibi görünecek ancak bu kez de ‘erken seçim’ alternatifi belirecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de AKP’ye anayasa değişikliğinde destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘hayır’ durumunda erken seçimi işaret etmeleri, CHP ve HDP’den oluşan muhalefet bloğunda ‘milletvekillerine şantaj’ olarak değerlendirilmişti. Ancak daha sonra CHP de, AKP’den gelen ‘erken seçim’ işaretlerine “Hodri meydan. Biz de seçime varız” çıkışında bulundu. Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim için de hızlı hareket edeceğine dair bilgiler siyasî kulislerde öne çıkıyor. Referandumda ‘hayır’ çıkması durumunda CHP ve HDP’nin yeni dönem için ‘daha güçlü olabileceği’ ihtimali üzerinde duruluyor. MHP’de ise parti içi kavganın daha da büyüyeceği öngörülüyor.