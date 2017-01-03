Reina'daki saldırıda ölenlerin ön otopsi sonucu belli oldu

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübündeki terör saldırısında can veren 39 kişinin ön otopsileri tamamlandı.

Hürriyet'in haberine göre Reina'daki saldırıda ölen 39 kişinin kimlikleri tespit edilirken ön otopsi raporlarındaki en çarpıcı detay atış mesafesi. Bitişik atışla ölüm Bazı kurbanlar bitişik atışla öldürülmüş. Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor. Kafa, sırt ve göğüs bölgeleri hedef alınmış Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış. İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma. AK-47 kalaşnikof Silah, 7.62 mm'lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği.

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