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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Reina'daki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 35'e yükseldi

12 Ocak 2017, Perşembe 20:56
Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü katliama ilişkin gözaltı sayısı yükseldi. Gözaltı sayısı 35'e çıktı

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi. 

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı öğrenilmişti. Terörist her yerde aranıyor. 

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