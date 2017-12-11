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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Reina katliamcısı susma hakkını kullandı

11 Aralık 2017, Pazartesi 15:35
Saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

Reina saldırısına yönelik davanın ilk duruşması başladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında duruşma salonuna getirilen Masharipov'un susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, Abdulkadir Masharipov ve eşinin de aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya saldırgan Masharipov ve eşi Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 48 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, tarafların avukatlarının yanı sıra bazı müştekilerle sanıkların yakınları da hazır bulundu. 

AYRI YERE OTURTULDU

Sanıklardan Abdulkadir Masharipov, diğer tutuklu sanıklardan ayrı olarak koluna giren iki jandarma görevlisi eşliğinde salona alınarak ön sıraya oturtuldu.

Masharipov'un diğer sanıklarla temas kurmaması için iki tarafında ve arkasındaki sıraya da askerler oturtuldu.

Masharipov'un avukatı müvekkili ile yaklaşık 3 aydır görüşemediğini ve bu nedenle vekaletnamesini alamadığını öne sürdü. 

Bunun üzerine hakim Masharipov'a avukat isteyip istemediğini sordu. Masharipov da hakimin sorusuna Türkçe olarak "Evet istiyorum" yanıtını verdi. Ardından söz alan Masharipov'un avukatı, müvekkilinin "savunma hakkının kısıtlandığı" gerekçesiyle susma hakkını kullanacağını dile getirdi.

AA

Etiketler: reina
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