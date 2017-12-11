Reina katliamı davası başlıyor

Saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılamasına Silivri'de başlanıyor. Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor. DHA

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