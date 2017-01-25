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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Reina katliamı soruşturmasında yeni gelişme

25 Ocak 2017, Çarşamba 17:26
Ortaköy'de yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Maşaripov'un 39 kişinin öldüğü Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

[Haber görseli]Terörist Maşaripov'un olay günü kullandığı kalaşnikofun kriminal incelenmesi tamamlandı. Özelliklerinin ve seri numarasının belirtildiği kriminal rapor ile birlikte silah adli emanate alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin 3 ayrı eve yaptığı baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanete teslim edildi. Terörist Maşaripov ve diğer şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

DHA

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