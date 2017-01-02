Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da 39 kişiyi katleden saldırgan teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Bu fotoğrafta saldırganın yüz hatları daha net anlaşılıyor.

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor. Saldırıdan sonra kaçan ve her yerde aranan zanlının eşgali belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü zanlının fotoğraflarını dağıttı. Teröristin kimliği ve uyruğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok. EN NET GÖRÜNTÜSÜ İstanbul Ortaköyde yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulübünde eğlenenlere yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin görüntüsü netleşmeye başladı. Teröristin son yayınlanan fotoğrafında önceki görüntüleribe göre yüz hatları daha iyi anlaşılıyor. Terörist çekik gözleri ve yüzüne hakim geniş elmacık kemikleriyle dikkati çekiyor.

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