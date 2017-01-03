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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Reina saldırganının eşi gözaltına alındı

03 Ocak 2017, Salı 11:21
Beşiktaş'taki gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi silahlı saldırıda bulunan terörist, 39 kişinin ölümüne neden oldu.

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi. Teröristin eşinin Konya'da gözaltına alındığı bildirildi

Reina’yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

İstanbul'da saldırı sonucu yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin 22 Kasım'da Konya'ya geldiği, 29 Aralık'ta katliam için İstanbul'a gittiği öğrenildi. 

İsmi açıklanmayan terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattının arıyarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi. Teröristin gözaltına alınan eşinin soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildiği bildirildi.

"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"

Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. 

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

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