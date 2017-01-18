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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

18 Ocak 2017, Çarşamba 21:10
Reina katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Maşaripov’un Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 45 saattir devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat uzmanları tarafından risk analizi yapılarak ifade öncesi ön görüşme yapılıyor. Verdiği cevapların doğruluğu tek tek araştırılıyor.

Reina saldırganından dikkat çeken ifadeler

TÜRKÇE AZ BİLİYOR, RUSÇA KONUŞARAK CEVAP VERİYOR

Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Abdulkadir Maşaripov’a konuşmaya başladığı zaman risk analiz uzmanı ekip tarafından önce Türkçe sorular yöneltildi. Bunlara ’Türkçeyi az biliyorum’ diyerek cevap vermemesi üzerine İngilizce sorular soruldu, bunlara da cevap vermeyince aynı sorular Rusça sorulmaya başlandığı zaman akıcı şekilde cevaplar vermeye dün gece saatlerinde başladığı öğrenildi.

"NİYE REİNA’YA SALDIRDIN?"

Risk analiz uzmanlarının sorduğu ilk soru; ’Niye Reina’ya saldırdın ?’ oldu. Maşaripov ise bu soru karşısında, ’Onlar kafir, olduğu için oraya saldırdım’ dediği iddia edildi.

"NİÇİN KAPIDA Kİ POLİSİ ÖLDÜRDÜN?"

Risk analiz uzmanlar ikinci olarak, ’Niçin kapıdaki polisi öldürdün?’ diye sordu. Maşaripov bu soruya ise, ’İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden içeriye giremezdim’ dediği öğrenildi.

"2015 YILINDA İRAN’DA SAHTE PASAPORT YÜZÜNDEN TUTUKLANDIM"

Maşaripov’un sorulara verdiği cevaplar üzerine sohbet havasında geçen konuşmalarda ekiplere 2015 yılında İran’da sahte pasaport sebebiyle tutuklandığını söylediği ve yaklaşık 1 ay tutuklu kaldığını söylediği öne sürüldü.

"CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKTIM, ÖNLEMLER SEBEBİYLE REİANA’YI SEÇTİM"

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra 2016 yılı Ocak ayında kaçak yollardan İran üzerinden Türkiye’ye geldiğini söylediği iddia edilen Maşaripov, "Türkiye’ye geldiğimde Konya’ya yerleştim ve orada 1 yıla yakın kaldım. Bu sürede sürekli Rakka ile mesajlaşma programları sebebiyle irtibat halindeydim. Yılbaşı gecesi Taksim’de canlı bomba eylemi yapmam için talimat verildi, bunun üzerine İstanbul’a geldim. Taksim’de çektiğim keşif görüntüsü bunun içindi. Çektiğim görüntüyü Rakka’ya yolladım IŞİD’in İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı tarafından uygun bulundu" dedi.

"FLASBANG’LERİ EL BOMBASI SANIYORDUM, PATLAYINCA ANLADIM"

Yılbaşı günü yoğun önlemi olması ve bombayı getirecek kişiyle buluşamadığı için durumu Rakka’da bulunan IŞİD’in İstanbul emiri Hoca Aka’ya bildirdiğini anlatan Maşaripov, "Hoca Aka, bunun üzerine bölgede ses getirici bir hedef bulmamı söyledi. Daha önceden adını gece kulübü olarak duyduğum Reina’nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadığını gördüğüm için burayı uygun bulduğumu onaylatmak için Rakka’ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldığım evdeki silahı ve el bombası olarak bildiğim Flashbang’leri alarak Reina’ya ölmeye gelerek eylemi gerçekleştirdim. Patlayan bombaların ışık çıkardığını görünce kaçtım" dediği öğrenildi.

"EYLEMİ RAKKA’YA BİLDİRDİM, KAÇMAMI AYARLAYACAKLARDI"

Eylem sonrası Rakka ile irtibata geçerek bir süre sessizce beklemesi gerekildiğini Konya’daki hücrenin kendisine ulaşacağını öğrendiğini söyleyen Maşaripov, "Gelen talimat doğrultusunda Ali Mohammed Jameel (Esenyurt’ta yakalanan Irak’lı) ile irtibata geçtim ve Esenyurt’ta onun kiraladığı eve Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte 4-5 farklı evde kaldık. Ali Mohammed Jameel bize güvenliğin arttığını fark ettiğini söylemesiyle onun yeni kiraladığı eve geçtik" diye anlattığı öğrenildi.

FLASHBANG (STUN GRENADE) NEDİR?

Amerikan ordusunun envanterinde bulunan bir sersemletme bombası olarak biliniyor. Atıldığı yerde bulunan kişileri geçici olarak yönlendiren öldürücü olmayan bir patlayıcı çeşididir. Kısa süreliğine ışık flaşı ve yaklaşık 170 desibelin üzerinde bir ses dalgası yayarak kulaklarda geçici duyma kaybına yol açması için kullanılıyor.

DHA

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