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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Reina saldırısı ile ilgili 10 şüpheliden 9'u tutuklandı

08 Şubat 2017, Çarşamba 20:18
İstanbul Ortaköy'de düzenlenen Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan ve savcılıkça ifadelerine başvurulan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 şüpheli, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, Maıerdan Tuersun, Kuerban Muhemmedeminşeyh ve Abulikemu Maitirehemu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

Şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk eden savcı Kökçü, ayrıca, bu şüphelilerden Abdurrauf Sert'i, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen, "kasten öldürme" suçundan da sevk etti.

Sevk yazısında şüpheli Muhamed Ebulhasan'ın, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov ile Afganistan'da siyasi ve silahla eğitim gördüğü ayrıca Ortaköy'deki eylem öncesi Masharipov ile 4 kez buluştukları kaydedildi.

Şüpheliler Tuersun, Halike, Sulaiman ve Nuermaimaiti'nin, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un eylem sonrası kaçışına ve saklanmasına yardımcı olan Tulpar kod isimli örgüt militanıyla irtibat halinde olduğu belirtilen sevk yazısında, şüpheli Muhemmmedeminşeyh'in  Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatı bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler Maitirehemu, Balatiniyazi ve Aihemaitituohet'in Reina eyleminin planlayıcısı, firari şüpheli Mustafa Dursun ile irtibatlı oldukları, yine bu şahısların terör örgütüne katılmak amacıyla Hatay'dan Suriye'ye geçmek üzereyken yakalandıkları belirtilen sevk yazısında, şüpheli Aihemaitituohet'in yakalandığı sırada ele geçirilen defterde patlayıcı bomba yapımını gösteren bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Sert hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

''Halen gözaltında bulunan örgütün güvenli evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren Eyüp Korkusuz'un yardımcısıdır. Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı YTS (Yabancı Terörist Savaşçıları) barındırıldığı evin kira kontratı fotoğraf olarak dijital ortamda şüphelinin cep telefonunda elde edilmiştir. Şüpheli aynı zamanda Reina eyleminin planlayıcılarındandır.''

9 tutuklama

Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9'u tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

 

AA

Etiketler: ortaköy, terör, terör saldırısı, ışid
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